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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Последний крупный патч для Baldur's Gate 3 вышел раньше времени, но только на PS5 и по...

Последний крупный патч для Baldur's Gate 3 вышел раньше времени, но только на PS5 и по...

Последний крупный патч для Baldur's Gate 3 вышел раньше времени, но только на PS5 и по ошибкеХотя у восьмого крупного патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios ещё нет даты выхода, горячо ожидаемое обновление уже стало доступно на одной из целевых платформ проекта вопреки намерениям разработчиков.

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