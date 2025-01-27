Последний крупный патч для Baldur's Gate 3 вышел раньше времени, но только на PS5 и по ошибкеХотя у восьмого крупного патча для фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от Larian Studios ещё нет даты выхода, горячо ожидаемое обновление уже стало доступно на одной из целевых платформ проекта вопреки намерениям разработчиков.
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