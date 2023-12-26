Глава «Газпрома» доложил Путину об итогах работы в 2023 году

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 декабря, провел рабочую встречу с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, на которой глава газового гиганта сообщил главе государства, что в 2023 году все потребности страны в природном газе были удовлетворены в полной мере, – сообщили в Кремле.