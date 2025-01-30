Россия и Казахстан: Общее празднование 80-летия Победы в ВОВ

Россия и Казахстан готовятся отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность общей памяти о ветеранах и защитниках Родины от нацизма на российско-казахстанских переговорах.
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