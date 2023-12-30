В 2024-м, Путин "уйдет в отставку мирно и без всякого шума". Прогнозы исторических циклов Седова. Предсказания Ванги

ВТ

Василий Топчий

СССР нельзя было победить силой оружия. Поэтому Запад просто купил правящую верхушку и постепенно сменил ее на этнически и классово близких. Причем режим компрадоров и их «эффективных менеджеров» становится все более изощренно наглой. Так премьер Медведев утвердил план мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». Распоряжение Правительства РФ от № 2620-р было подписано 30 декабря 2012 года в расчете на то, что никто сильно не будет его читать перед новогодними праздниками, поскольку «повышать эффективность образования» оно планируют за счет массового сокращения вузовских преподавателей и учителей. Так до 2018 года преподаватели ВУЗов будет сокращены на 140 тыс. человек (т.е. на 44%), при этом нагрузка на оставшихся должна возрасти на 28%. Количество школьных учителей должно сократится на 87 тыс. человек (7%), а нагрузка на одного учителя вырастет на 19%. Всего планируется уволить 422910 педагогов: 87025 учителей, 74209 преподавателей профессиональных училищ и 261676 преподавателей вузов.