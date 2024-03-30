Что за судно "MV Dali" поцеловавшее Балтиморский мост, и кто был "кукро"-капитаном

Контейнеровоз большое судно -может обрушить мост только так. фото: картинки яндекса.Вчера 502 прочитали Длиннющий -длиннющий Балтиморский мост в штатах, неожиданно пару дней назад сложился и упал в воду морского залива.
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