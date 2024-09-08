Hill: Трампу на дебатах с Харрис следует избегать оскорблений и "личной чуши"

Кандидату на пост президента США от Республиканской партии Дональду Трампу на предстоящих дебатах с Камалой Харрис следует избегать оскорблений своей соперницы и другой "личной чуши", сосредоточившись на достижениях своего предыдущего срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии