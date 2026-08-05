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Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина обвиняют в хищении 11 млн долларов

Экс-совладельца "Азбуки вкуса" Андрея Вдовина обвиняют в хищении 11 млн долларов

Мещанский районный суд Москвы заочно приступил к рассмотрению уголовного дела Андрея Вдовина — бывшего председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка, экс-совладельца "Азбуки вкуса" и "Кофе Хауз", сообщает "Коммерсантъ".

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