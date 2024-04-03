В Иране террористы из «Джейш аль-Адль» напали на два полицейских участка

По заявлению заместителя губернатора Алирезы Мархамати, члены террористической организации «Джейш аль-Адль» совершили нападение на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан.
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