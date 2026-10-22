Jetta M6 стала первым электрокаром немецко-китайской марки. Как и другие продукты Jetta, представленный седан будет конкурировать с аналогами, прежде всего, доступной ценой.
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