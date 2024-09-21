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Слуцкий призвал Генассамблею ООН сказать решительное "нет" планам Зеленского

Слуцкий призвал Генассамблею ООН сказать решительное "нет" планам Зеленского

Генассамблея ООН должна отвергнуть планы украинского президента Владимира Зеленского, высказался мнение глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

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