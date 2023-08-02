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Испанские СМИ: Украина неспособна к успешному наступлению

Испанские СМИ: Украина неспособна к успешному наступлению

Пробуксовки украинского наступления стали очевидны для западных «партнеров» киевского режима. Испанская газета La Vanguardia написала о неспособности ВСУ организовать успешный прорыв российской обороны из-за дефицита западной боевой техники.

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