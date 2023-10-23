Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке.
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