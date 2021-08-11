СМИ назвали район Москвы, самый популярный у мигрантов

Ученый РАНХиГС Евгений Варшавер рассказал о том, в какой район Москвы чаще всего выбирают мигранты. В интервью “Мосленте” специалист рассказал, что в столице мигранты практически не создают собственные гетто в районах, где живут коренные москвичи.