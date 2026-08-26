История о том, как наглая уверенность в собственной безнаказанности стирает в порошок законы Российской Федерации прямо на улицах столицы.
Таджикская диаспора в Южном Бутово ведет незаконное строительство, угрожает местным жителям и плюёт на законы России
Комментарии
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Марина
Уважаемый автор! А не могли бы вы уточнить адрес, по которому ведется это строительство и где кошмарят жителей. Я живу в Южном Бутово, и только от вас узнала о проблеме. Нет, не не хочу вас обвинить во лжи. Дело в том, что Южное Бутово большое, более того, судя по съемке это где-то, где есть частные дома, но само место я так и не смогла узнать. Более того, совершенно не понятно в чем спор, при чем тут вода. Но разобраться можно, только если вы назовете адрес. Сможете?
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4 н.
Марина
Ирина Черных
А что так долго терпели, - больше года?
У меня тот же вопрос))). Более того, я живу в этом районе и впервые узнала об этом из статьи. Из моего окружения, которым я задавала этот вопрос, никто не слышал даже об этом. Район очень большой, если и есть какой-то конфликт, то без точного адреса нет возможности разобраться и уточнить факты, а адрес автор решил не называть, ограничившись названием района!!!
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4 н.
Марина
Королева Ольга
какая голова, такая и страна....
А чем вам не нравится моя страна?
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4 н.
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