Таджикская диаспора в Южном Бутово ведет незаконное строительство, угрожает местным жителям и плюёт на законы России

Марина

Уважаемый автор! А не могли бы вы уточнить адрес, по которому ведется это строительство и где кошмарят жителей. Я живу в Южном Бутово, и только от вас узнала о проблеме. Нет, не не хочу вас обвинить во лжи. Дело в том, что Южное Бутово большое, более того, судя по съемке это где-то, где есть частные дома, но само место я так и не смогла узнать. Более того, совершенно не понятно в чем спор, при чем тут вода. Но разобраться можно, только если вы назовете адрес. Сможете?