В Красноярске дети мигрантов поставили на колени русского мальчика

Полиция начала проверку по факту унижения ребёнка в микрорайоне Северный.В Красноярске правоохранители начали проверку инцидента с участием детей мигрантов, которые поставили на колени и заставили извиняться русского ребёнка.
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