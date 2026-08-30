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Орелtimes

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В посёлке Глазуновка ограничат движение через ж/д переезд

В посёлке Глазуновка ограничат движение через ж/д переезд

На железнодорожном переезде в Глазуновском районе будут действовать ограничения движения. Речь идёт об участке пути — 446-й км автомобильной дороги пгт.

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