В Крыму разрабатывают методику санаторно-курортного лечения детей с аутизмом

Фото из архиваЗадержки психоречевого развития и в целом болезни психической сферы занимают лидирующие позиции по инвалидизации среди пациентов детского возраста, причём не только в России, но по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии