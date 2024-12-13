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Крымское информационное агентство

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В Крыму разрабатывают методику санаторно-курортного лечения детей с аутизмом

В Крыму разрабатывают методику санаторно-курортного лечения детей с аутизмом

Фото из архиваЗадержки психоречевого развития и в целом болезни психической сферы занимают лидирующие позиции по инвалидизации среди пациентов детского возраста, причём не только в России, но по всему миру.

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