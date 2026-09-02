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5 Walking Dead Characters Who Survived On The Show Way Longer Than In The Comics

5 Walking Dead Characters Who Survived On The Show Way Longer Than In The Comics

The world of The Walking Dead is as dangerous as it is deadly, but the AMC series went surprisingly easy on a few main characters compared to the gorier comics.

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