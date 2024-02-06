В Москве завьюжит белоснежная «Ольга»

О наступлении на российскую столицу североатлантического циклона с названным женским именем жителей и гостей мегаполиса предупреждает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий прогноз уважаемого метеоролога.
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