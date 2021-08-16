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Почему США отказались платить за доллары золотом

Почему США отказались платить за доллары золотом

Пятьдесят лет назад произошло важнейшее событие в истории глобальных финансов послевоенного времени. Соединенные Штаты решили выйти из Бреттон-Вудской системы, то есть отказались платить за доллары золотом Почему Вашингтон принял такое решение и какими последствиями мы расплачиваемся за это до сих пор? Соглашение, подписанное по итогам валютно-финансовой конференции Объединённых наций в американском городе Бреттон-Вудсе в июле 1944 года, стало одним из главных условий для стремительного роста мировой экономики после Второй мировой.

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