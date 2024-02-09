Рубль вырос на фоне выхода интервью американского журналиста Карлсона с Путиным

Согласно сведениям Московской биржи, курс российской валюты продемонстрировал увеличение на фоне интервью журналиста из Соединенных Штатов Такера Карлсона с главой России Владимиром Путиным, опубликованного утром в пятницу, девятого февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии