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Рубль вырос на фоне выхода интервью американского журналиста Карлсона с Путиным

Рубль вырос на фоне выхода интервью американского журналиста Карлсона с Путиным

Согласно сведениям Московской биржи, курс российской валюты продемонстрировал увеличение на фоне интервью журналиста из Соединенных Штатов Такера Карлсона с главой России Владимиром Путиным, опубликованного утром в пятницу, девятого февраля.

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