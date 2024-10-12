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Газета «Культура»

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Участниками волонтерского лагеря в Фанагории стали 200 добровольцев из разных регионов России

Участниками волонтерского лагеря в Фанагории стали 200 добровольцев из разных регионов России

Ежегодное флагманское мероприятие программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» в этом году проходило со 2 сентября по 10 октября в Краснодарском крае на базе Государственного музея-заповедника «Фанагория».

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