Дроны ВСУ атаковали регионы РФ: есть жертвы, в том числе, дети

В ночь на 12 сентября 2026 года украинские формирования провели одну из самых масштабных за последнее время атак на территорию России.
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