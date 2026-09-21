Оружейный конвейер для диаспор: почему в некоторых российских городах много нелегального оружия

Очередной отчет ФСБ о масштабной операции по выявлению «черных оружейников» выглядит впечатляюще: 43 региона, 111 подпольных дельцов, 297 единиц оружия, включая гранатометы, пулеметы и автоматы.
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Ну что Гарант, скоро доиграешься со своим долбанной толерантностью, любви ко всякой мигрантской твари! Тебе не нужен твой собственный народ! Россия без мигрантских тварей!
Об этом уже миллионы раз выступали с комментариями граждане страны но правительство как говорится и не чешится в решении этой проблемы. Это очень очень ПЛОХО.
А почему диаспоры существуют? Почему мигрантам выдают разрешение на оружие? Чья в этом вина? МВД, ФСБ, Госдумаили правительство? Кто должен наводить порядок? Почему упор делается на региональную власть, а не федеральную? Кто издаёт законы и следит за их исполнением? Одни вопросы.
При СССР за нож давали треху А сейчас?Пи....ц какой то
Любой мигрант за любое оружие должен получать от 10 до пожизненного, как за угрозу государству, терроризм и прочее ... Без права помилования, амнистий, удо и каких-то скидок. Взял в руки и сразу сел. Оказал сопротивление - огонь без предупреждения.
Почему в некоторых российских городах много нелегального оружия задаётся вопросом автор. У нас достаточно НКО и есть миллионы мигрантов-думаю США на этот счёт давно дало указание к действию!