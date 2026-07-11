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Подколзин об «Эдмонтоне»: «Беда и счастье, что команда строится вокруг нескольких лидеров. Если у них повреждения, есть проблемы. В сложной ситуации никто не взял на себя лидерство»

Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о зависимости «Эдмонтона» от формы лидеров – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля .

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