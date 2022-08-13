Политолог Сатановский рассказал, как Зеленский проявит себя на трибунале

Ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит либо трибунал, либо роли второго плана в не самых популярных комедиях.