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Политолог Сатановский рассказал, как Зеленский проявит себя на трибунале

Политолог Сатановский рассказал, как Зеленский проявит себя на трибунале

Ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому грозит либо трибунал, либо роли второго плана в не самых популярных комедиях.

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