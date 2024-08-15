Оперативники пресекли в Омске деятельность организованной группы по сбыту наркотиков в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением запрещенных веществ на территории Омска.
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