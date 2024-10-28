За покупку спортинвентаря для детей предлагают ввести кешбэк

В Госдуме предложили ввести кэшбек для родителей на покупку инвентаря и формы для спортивных секций, где занимаются их дети, а также о специальных сертификатах на оплату тренировок, пишет Парламентская Газета.
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