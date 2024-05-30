Фестиваль для питомцев и их владельцев “Море лап” пройдёт в Сочи Парк Отеле 🗓 2 июня, 10:00-22:00 💬 @petfriendly_sochi 📍 Континентальный проспект, 6/6, вход между 5 и 6 корпусом 📍 Вход свободный В расписании — яркая программа и много сюрпризов для хвостатых гостей: • 11:00-17:00 — консультация ветеринарного врача и мобильная лаборатория клиники “Айболит” • 10:00-19:00 — новинки зоотоваров и угощений для питомцев в “Мире Фауны” • 11:00-17:00 — полоса препятствий и аджилити • 11:00-17:00 — консультации кинолога • 10:00-19:00 — трогательная зона от фонда “Твой друг” и приюта Cats and Dogs • 10:00-19:30 — партнёрская зона с кофе от компании KRKA • 11:00-17:00 — лекторий • 15:10-15:20 — показательное выступление бельгийской овчарки-малинуа Кинбоши Никки “Собака-телохранитель на страже порядка” • 15:20-15:50 — показательное выступление команды “Первые” на тему: “Ноузворк: искусство поиска домашних питомцев!” • 18:00-18:30 — конкурс на лучший костюм среди хвостатых гостей фестиваля • 18:30-19:30 — концерт неоклассической музыки • 19:30-20:00 — парад французских бульдогов и регистрация рекорда России вместе с Макс ФМ • 20:00-20:30 — розыгрыш главной лотереи с призами от партнёров и организаторов среди всех зарегистрированных участников фестиваля • 20:30-22:00 — кинопоказ фильма про питомцев 🐶 Интересный Сочи.