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Интересный Сочи | Куда сходить

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Фестиваль для питомцев и их владельцев “Море лап” пройдёт в Сочи Парк Отеле

Фестиваль для питомцев и их владельцев “Море лап” пройдёт в Сочи Парк Отеле 🗓 2 июня, 10:00-22:00 💬 @petfriendly_sochi 📍 Континентальный проспект, 6/6, вход между 5 и 6 корпусом 📍 Вход свободный В расписании — яркая программа и много сюрпризов для хвостатых гостей: • 11:00-17:00 — консультация ветеринарного врача и мобильная лаборатория клиники “Айболит”   • 10:00-19:00 — новинки зоотоваров и угощений для питомцев в “Мире Фауны”   • 11:00-17:00 — полоса препятствий и аджилити   • 11:00-17:00 — консультации кинолога   • 10:00-19:00 — трогательная зона от фонда “Твой друг” и приюта Cats and Dogs   • 10:00-19:30 — партнёрская зона с кофе от компании KRKA   • 11:00-17:00 — лекторий   • 15:10-15:20 — показательное выступление бельгийской овчарки-малинуа Кинбоши Никки “Собака-телохранитель на страже порядка”   • 15:20-15:50 —  показательное выступление команды “Первые” на тему: “Ноузворк: искусство поиска домашних питомцев!”   • 18:00-18:30 — конкурс на лучший костюм среди хвостатых гостей фестиваля   • 18:30-19:30 — концерт неоклассической музыки   • 19:30-20:00 — парад французских бульдогов и регистрация рекорда России вместе с Макс ФМ   • 20:00-20:30 — розыгрыш главной лотереи с призами от партнёров и организаторов среди всех зарегистрированных участников фестиваля   • 20:30-22:00 — кинопоказ фильма про питомцев 🐶 Интересный Сочи.

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