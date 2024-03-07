Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с общественниками вручили паспорта юным представительницам прекрасного пола

В преддверии Международного женского дняв торжественной обстановке в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю юные жительницы города, достигшие 14-летнего возраста получили главный юридический документ.
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