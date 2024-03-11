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Добрый Мир

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РУСАЛ выводит на рынок новое поколение одного из самых востребованных продуктов – MaxiFlow 2.0

РУСАЛ выводит на рынок новое поколение одного из самых востребованных продуктов – MaxiFlow 2.0

7 марта 184 прочитали РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, успешно завершил разработку и приступил к промышленным испытаниям нового поколения цилиндрических слитков MaxiFlow версии 2.

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