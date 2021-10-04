«Мы не осуждаем»: утехи на парковке всколыхнули соцсети в Приморье

Приехали нарушители на машине с эмблемой такси. «Эти два поросёнка-сорванца. Чем пацаны занимались в машине на парковке у магазина — одному Богу известно, мы не осуждаем, но они оставили после себя мусор в виде фантиков от жевательной резинки.