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«Мы не осуждаем»: утехи на парковке всколыхнули соцсети в Приморье

«Мы не осуждаем»: утехи на парковке всколыхнули соцсети в Приморье

Приехали нарушители на машине с эмблемой такси. «Эти два поросёнка-сорванца. Чем пацаны занимались в машине на парковке у магазина — одному Богу известно, мы не осуждаем, но они оставили после себя мусор в виде фантиков от жевательной резинки.

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