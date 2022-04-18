Диплом взаймы. Семь важных вопросов про образовательный кредит

До начала ЕГЭ меньше двух месяцев. Хватит ли баллов, чтобы поступить на бюджет? Или лучше подстраховаться и подумать о получении образовательного кредита? Никаких изменений и ограничений в отношении образовательных кредитов власти не объявляли.