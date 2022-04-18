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Диплом взаймы. Семь важных вопросов про образовательный кредит

Диплом взаймы. Семь важных вопросов про образовательный кредит

До начала ЕГЭ меньше двух месяцев. Хватит ли баллов, чтобы поступить на бюджет? Или лучше подстраховаться и подумать о получении образовательного кредита? Никаких изменений и ограничений в отношении образовательных кредитов власти не объявляли.

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