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«Лейкерс» интересуются Бруком Лопесом

«Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Милуоки» Бруку Лопесу. Лопес станет свободным агентом. Он входит в число игроков, которых «озерники» попробуют подписать на исключение в размере 12,4 миллиона долларов.

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