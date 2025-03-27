В посольстве РФ заявили о дискуссиях в ФРГ о возобновлении работы «Северных потоков»

В Германии ведутся дискуссии о возможности восстановить разрушенные в результате терактов «Северные потоки» или прокачивать российский газ по рабочей нитке «Северного потока – 2», заявили «Известиям» в пресс-службе посольства России в Берлине.
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