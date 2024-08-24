Авиаэксперт – о посадке Ан-2 с отказавшим двигателем: это не всегда удается

Заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с РЕН ТВ сообщил, что успешно посадить Ан-2 с отказавшим двигателем, как это произошло в Якутии, не всегда удается.
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