Модели Тенет: линейка кроссоверов, комплектации и выбор

В каталоге Тенет модели образуют линейку из четырех кроссоверов: компактного T4, вместительного T4L, универсального T7 и крупного T8.
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