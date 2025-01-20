Жительница Карелии купила на сайте объявлений смарт-часы, а получила мыло

Обманом и разочарованием закончилась покупка смарт-часов для жительницы города Сортавала. Как рассказали в МВД Карелии, в отделение МВД России «Сортавальское» обратилась местная жительница и сообщила, что у неё обманом похитили деньги.
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