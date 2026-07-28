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Аргументы недели

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В Иране задержали боевиков, действующих в интересах Украины

В Иране задержали боевиков, действующих в интересах Украины

Группа причастна к серии обстрелов стратегических объектов на территории страны. Как заявил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в интервью телеканалу Dijlah TV, задержанные признались, что действовали в интересах Украины.

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