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За вывоз мусора дают компенсацию, как её получить в 2026 году

За вывоз мусора дают компенсацию, как её получить в 2026 году

Компенсация за вывоз мусора в 2026 году: кому положена, размер по регионам, как оформить и не потерять выплату.

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