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Добрый Мир

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Запад в панике: к Великобритании приближается масштабная угроза

Запад в панике: к Великобритании приближается масштабная угроза

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ 8967 прочтений 2 дня назад Самый большой в мире айсберг A23a может столкнуться с британским островом Южная Георгия, сообщает CNN.

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