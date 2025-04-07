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Царьград

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Редкоземельные металлы: более 80% спроса в России формируют стекло и катализаторы

Редкоземельные металлы: более 80% спроса в России формируют стекло и катализаторы

В России более 80% редкоземельных металлов используется для производства стекла, оптики и катализаторов.

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