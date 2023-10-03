Крупнейший железнодорожный оператор может сменить владельца

Первую грузовую компанию Владимира Лисина могут продать новому собственнику. По информации источников “Ъ», переговоры о сделке, которая носит денежный характер, находятся в продвинутой стадии, хотя еще и не завершены.
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