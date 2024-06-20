«Генеральная уборка 74» проверяет в муниципалитетах ликвидацию свалок

Контрольные рейды прошли в Карталинском, Нязепетровском, Троицком и Октябрьском районах. Ликвидация несанкционированных свалок является важным направлением работы в рамках народной программы «Единой России» и регионального партийного проекта «Генеральная уборка 74».
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