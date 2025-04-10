Борьба с мигрантами начала приносить свои плоды - спрос на "иностранных специалистов" падает. Пользователи Сети ликуют: "Паника у приезжих".
"Паника у приезжих": Диаспоры не ожидали - Бастрыкин сделал мощный ход
Комментарии
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Генрих
Ни о чем статья...а между тем, у Бастрыкина срок продления службы заканчивается... Увеличит его Президент или уволит? Есть ли у Бастрыкина достойный сменщик? Не обязательно диаспоры в ухо Вождя будут нашептывать, они и через Пескова смогут ...тот и не таким мерзавцам дифирамбы споёт и к ручке приложится.
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18 час.
Александр Ляшенко
Да гонять мигрантов в ручном режиме, дело долгое и нервное.Не всё и не везде успевает Бастрыкин, но он уже поменял законодательство об азиатах быстроплодящихся, и нам на местах надо жёстко следить за его исполнением, и не давать проходу засранцам госчиновникам, кормящихся с грязных мигрантских рук.Если будем по прежнему уповать на "барин вот приедет, барин вот рассудит", грошь нам цена как гражданам России.
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18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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15 час.
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