"Паника у приезжих": Диаспоры не ожидали - Бастрыкин сделал мощный ход

Генрих Ни о чем статья...а между тем, у Бастрыкина срок продления службы заканчивается... Увеличит его Президент или уволит? Есть ли у Бастрыкина достойный сменщик? Не обязательно диаспоры в ухо Вождя будут нашептывать, они и через Пескова смогут ...тот и не таким мерзавцам дифирамбы споёт и к ручке приложится.

Александр Ляшенко Да гонять мигрантов в ручном режиме, дело долгое и нервное.Не всё и не везде успевает Бастрыкин, но он уже поменял законодательство об азиатах быстроплодящихся, и нам на местах надо жёстко следить за его исполнением, и не давать проходу засранцам госчиновникам, кормящихся с грязных мигрантских рук.Если будем по прежнему уповать на "барин вот приедет, барин вот рассудит", грошь нам цена как гражданам России.