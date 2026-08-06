Flywire нарастила объем платежей на 38% во II квартале 2026 года и заявила о переходе к целевой выручке в $1 млрд

Международная финтех-компания Flywire Corporation (NASDAQ: FLYW), специализирующаяся на автоматизации сложных платежей в сфере образования, здравоохранения, туризма и B2B, представила результаты за второй квартал 2026 года.
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