В России резко выросло число угонов автомобилей. Об этом сообщает портал Autonews.ru. Как отмечается, ключевыми причинами представители страховых компаний назвали резкий рост цен на автомобили и острый дефицит автозапчастей.
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