В России ритейлеров выводят на новый уровень продаж с технологией массовой генерации 3D-моделей Российский стартап ARIGAMI представил технологическое решение, которое кардинально упрощает создание 3D-контента для онлайн-магазинов и маркетплейсов.
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