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Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России

Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России

Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России «Одним из факторов, который может привести к применению Россией ядерного оружия, является передача Украине странами Запада высокоточного оружия большой дальности, что уже является свершившимся фактом, и выдача разрешения на его применение по территории России в границах 1991 года.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Стало понятно, что никто никаких ударов по странам НАТО не нанесёт, а это значит удары вглубь России будут. Хорошая статья без надежды на настоящее время.
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15 час.
Юрий Ильинов
Надежда на нашу армию и флот. Надежда, что войны с ударами по странвм НАТО не будет. Зеленский и его марионетки не дождутся. Победим вчистую и аккуратно.
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14 час.
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