Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России «Одним из факторов, который может привести к применению Россией ядерного оружия, является передача Украине странами Запада высокоточного оружия большой дальности, что уже является свершившимся фактом, и выдача разрешения на его применение по территории России в границах 1991 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии