Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России «Одним из факторов, который может привести к применению Россией ядерного оружия, является передача Украине странами Запада высокоточного оружия большой дальности, что уже является свершившимся фактом, и выдача разрешения на его применение по территории России в границах 1991 года.