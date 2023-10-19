Путин заявил о высоком уровне отношений России и Китая

Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума и отметил, что отношения России и Китая достигли высокого уровня партнерства и стратегического взаимодействия.
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